Mishandeling man Amsterdam is vermoedelijk anti-homogeweld

on

De man die vrijdagmiddag bij station Sloterdijk in Amsterdam is mishandeld is waarschijnlijk het slachtoffer van anti-homogeweld. Daar gaat de politie van uit.

De man werd rond half drie na geroepen door een groepje jongeren. Volgens de politie scholden ze hem uit voor homo. Toen de man daar iets van zei, ontstond er een vechtpartij waarbij de man werd geschopt en geslagen.

Het slachtoffer raakte licht gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De jongeren renden weg.

De politie neemt de mishandeling hoog op en roept getuigen op zich te melden.

(Bron: NOS, foto: regenboogpad station Sloterdijk )

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws