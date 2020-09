Roze Golf 06-09: Het leven en de liefdes van Jan van den Bosch

on

Jan van den Bosch is overleden. Hij nam in Twente het initiatief tot de oprichting van de ‘ookZosoos’ een maandelijkse bijeenkomst voor ‘roze senioren’.

In de Roze Golf een deel van het gesprek dat is uitgezonden in 2011. Verder belicht voorzitter Freerk Jager van COC Twente-Achterhoek het belang van het werk van Jan van den Bosch.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 6 september tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

In memoriam

Freerk Jager schreef een in memoriam naar aanleding van het overlijden van Jan van den Bosch:

Jan had een droom……..

Daarvoor gaan we terug naar december 2009. Hij vertelde in een paginagroot interview in dagblad Tubantia over zijn leven als oudere alleengaande homo-man in Twente.

Het leverde veel reacties op en hij besloot dat het tijd werd voor een ontmoetingsgroep voor roze senioren in Twente met als inspiratiebron de Zozieteit, de roze salon in zijn geboorte stad Amsterdam, waar hij regelmatig naartoe ging.

Jan klopte aan bij het COC Twente-Achterhoek voor het realiseren van zijn droom en ging op zoek naar een goede locatie.

Op 21 maart 2010 werd zijn droom waar en startte de ookZOsoos (voor mensen die ook ZO zijn) met Jan als gastheer.

Hij zorgde ervoor dat iedereen zich welkom en veilig voelde en genoot van deze rol.

Veel van de bezoekers van de soos hebben interessante verhalen over een bijzondere levensloop. Het was in hun jonge jaren immers helemaal niet vanzelfsprekend om een homoseksuele relatie aan te gaan, laat staan deze openbaar te maken.

Daarom is het zo waardevol dat roze senioren elkaar kunnen ontmoeten.

Uit de ookZOsoos ontstonden een aantal nieuwe groepen, waaronder een eetgroep, een leesgroep, een muziekgroep en een spirituele groep, waar Jan enthousiast aan deelnam.

In 2013 besloot hij zijn leidende rol binnen de soos over te dragen.

Hij werd bij zijn abdicatie in het zonnetje gezet en ontving een oorkonde van de landelijke Stichting Roze 50+ voor zijn tomeloze inzet voor roze senioren.

Jan bleef een zeer betrokken en trouwe bezoeker van de soos en onderhield onder meer contact met de Roze senioren groep Gay und Grey uit Münster.

Tot en met de laatste soos voor het uitbreken van corona in februari 2020 was Jan present.

Na ruim 10 jaar voorziet de ookZOsoos nog altijd in de behoefte aan contact.

We zijn hem veel dank verschuldigd en zullen zijn droom koesteren.



Freerk

(Foto: Jan van den Bosch in 2011)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel