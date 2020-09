Eén op de drie basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit

on

Eenderde van de basisscholen besteedt geen aandacht aan seksuele diversiteit, terwijl dat wel moet. Dat blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers.

‘We zijn geschrokken van die cijfers’, zegt onderzoeker Elsbeth Reitzema van Rutgers.

Scholen zijn sinds 2012 verplicht hier les over te geven en dat op een respectvolle manier te doen, maar dat gebeurt niet altijd. Het is volgens Reitzema belangrijk dat kinderen niet alleen onderwijs krijgen over hun eigen lichaam en relaties, maar is het minstens zo van belang dat zij jong leren over seksuele diversiteit.

Het kenniscentrum deed een peiling onder ruim vierhonderd scholen, maar kan geen duidelijke reden aanwijzen voor het achterblijven van seksuele diversiteit in de lesprogramma’s.

Religieuze overtuiging zou een reden kunnen zijn om seksuele diversiteit niet te behandelen. Andere redenen zijn bijvoorbeeld ouders die zulk onderwijs niet willen, of leraren die het thema ongemakkelijk vinden.

Categorieën:Nieuws