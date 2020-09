Discussie in Duitsland over doneren van bloed door homo’s

on

In Duitsland wordt in de Bondsdag in november op verzoek van de FDP gediscussieerd over het verbod op bloeddonatie voor homoseksuelen.

Nu nog mogen homo’s in Duitsland alleen bloed doneren als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad met een andere mannen. In een aantal landen, waaronder Nederland, ligt die termijn op vier maanden.

Op verzoek van het FDP-lid van de Bondsdag Jens Brandenburg wordt die ‘uitstelperiode’ mogelijk ingekort.

De federale minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) sprak zich in mei uit tegen opheffing van het verbod en verwees naar de risicobeoordeling van het Robert Koch Institute. Homoseksuele mannen worden geclassificeerd als een risicogroep vanwege het risico op overdracht van infecties zoals hiv.

(Bron: Bild)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws