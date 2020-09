‘Mister ookZOsoos’ Jan van den Bosch overleden, 84 jaar oud

on

Jan van den Bosch is dinsdag 25 augustus overleden. Dat heeft COC Twente-Achtehoek dinsdag bekend gemaakt. Hij werd 84-jaar.

Van den Bosch was de initiatiefnemer van de ontmoetingsgroep voor senioren in Twente, de ‘ookZOsoos’. De naam verwijst naar de wijze waarop er vroeger over homoseksuelen werd gesproken: ‘die is ook zo’.

De soos werd opgericht na een paginagroot en indrukwekkend interview met Jan in de regionale krant Tubantia van 5 december 2009 over zijn leven als oudere alleengaande homo-man in Twente. Hij kreeg veel reacties en besloot dat het tijd werd voor een ontmoetingsgroep voor roze senioren in Twente.

Met steun van het COC Twente-Achterhoek ging de soos in maart 2010 van start. Jan was jarenlang coördinator en gastheer en zorgde ervoor dat iedereen zich welkom en veilig voelde. Tot de laatste bijeenkomst voordat corona uitbrak, was Jan een trouw bezoeker.

Meer dan 10 jaar en ruim honderd bijeenkomsten later, is de ‘ookZOsoos’ een begrip in Twente. De soos voorziet nog altijd in de behoefte van roze senioren aan het ontmoeten van ‘gelijkgestemden’.

‘De roze senioren in onze regio en het COC Twente-Achterhoek zijn Jan veel dank verschuldigd en zullen er zorg voor dragen dat de soos blijft bloeien’, aldus het COC in een persbericht.







