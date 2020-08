Onderzoekers: Shakespeare was ‘onmiskenbaar biseksueel’

on

William Shakespeare was ‘onmiskenbaar biseksueel’, volgens nieuw onderzoek naar de taal van zijn liefdesonnetten door twee vooraanstaande geleerden.

Stanley Wells en Paul Edmonson analyseerden de 182 sonnetten die Sheakspeare schreef en ontdekten dat er tien voor vrouwen zijn geschreven en 27 eigenlijk aan mannen waren gericht. De meeste sonnetten zijn ‘open in hun richting van verlangen’.

‘De taal van de seksualiteit in sommige van de sonnetten, laat er geen twijfel over bestaan dat Shakespeare biseksueel was’, zegt Edmonson tegen The Telegraph.

‘Sinds het midden van de jaren tachtig is het in de mode om Shakespeare als homo te beschouwen. Maar hij was getrouwd en had kinderen. Sommige sonnetten zijn gericht aan een vrouw en andere aan een man.’

Edmonson en Wells kwamen tot hun conclusie nadat ze de sonnetten hadden herschikt in hun meest waarschijnlijke chronologische volgorde. Ze bekeken ook de sonnetten uit toneelstukken van Shakespeare.

De sonnetten werden voorheen als een enkele reeks beschouwd, maar de geleerden geloven dat ze in feite een reeks individuele of onderling verbonden verzen waren die ‘enkele van de krachtigste lyrische, resonerende en gedenkwaardige gedichten vertegenwoordigen die ooit zijn geschreven over hoe het voelt om romantische liefde te ervaren’.

