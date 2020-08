Turkije beboet tv-zender TLC voor tonen lesbisch ouderpaar

on

De tv-zender TLC is beboet door de Turkse staatsdienst voor controle op de media voor het tonen van een documentaire met daarin lesbisch stel dat een een baby had gekregen. Dat schrijft de Volkskrant.

De zender daarmee homoseksualiteit als ‘iets normaals’ voorgesteld. Dat zou ‘indruisen tegen de morele waarden van de samenleving’.

Vorige maand kreeg Netflix van de dienst de opdracht een scène te schrappen uit de Turkse serie ‘The Protector’, waarin twee mannen elkaar kussen.

Ook werd er ingegrepen in de Turkse Netflixserie ‘Love 101’, over tieners op een middelbare school die hun lerares proberen te koppelen aan de basketbalcoach. Een van de personages in de serie, de homoseksuele Osman, werd vervangen.

(Bron: de Volkskrant)

