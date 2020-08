Roze Golf 23-08: Cas du Pree schrijft liedje omdat het moet

on

Cas du Pree schreef het lied ‘A better me’. Het lied gaat over hemzelf en Cas hoopt dat het anderen inspireert. Hij schreef het in een opwelling, het moest er uit.

In de Roze Golf vertelt Cas over zijn jeugd, zijn coming out en over zijn ambities.

‘A better me’ is hier alvast te beluisteren.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 23 augustus tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

