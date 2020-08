Donateurs halen transgender uit gevangenis in Kameroen

on

Een transgender uit Kameroen is voortijdig vrijgelaten uit de gevangenis. Ze werd veroordeeld tot een jaar celstraf omdat ze zich kleedde als een vrouw en sekswerk deed.

Haar straf eindigde vorige maand, maar ze had geen geld om de haar opgelegde boete van omgerekend 150 euro te voldoen doen, die haar door de rechter was opgelegd.

Het bedrag werd betaald door het Pas Seul / Not Alone Project, dat LHBTI’ers in Kameroen bijstaat. Als de boete niet betaald zou worden, werd haar gevangenisstraf verlengd tot november volgend jaar november.

Een kapper in Bertoua gaat de transgender opleiden. De kosten van deze kappersopleiding worden eveneens betaald uit donaties.

(Bron 76 Crimes; foto: 2 HCR)

