Maar weinig blijvende aandacht voor LHBTI’ers in de sport

Er is nog veel werk te verrichten als het gaat om de acceptatie van LHBTI’ers in de sport. De John Blankenstein Foundation startte drie jaar geleden de bewustwordingscampagne ‘Heroes of Footbal’ in het Westland.

Drie jaar later zijn er maar twee clubs in het Westland die werken aan de acceptatie van LHBTI’s ers: hockeyvereniging HV Westland en voetbalvereniging Klein Maar Dapper in Wateringen.

De John Blankenstein Foundation, vernoemd naar een van de eerste openlijk homoseksuele voetbalscheidsrechters, gaf onder aanvoering van Karin Blankenstein, de zus van de overleden John, diverse workshops over het onderwerp.

‘En dan wil je wel een vervolg, maar dan verandert het bestuur of de mensen die over het onderwerp gaan, of is er minder interesse. Vaak is het bewustzijn er niet dat er jongens en meiden zijn die hiermee kunnen worstelen. De opmerking die we wel krijgen is: je bent bij ons wel welkom, maar ze zijn hier niet’, aldus Karin Blankenstein tegen de Westlandse Omroep Stichting, WOS.

Dat excuus gaat volgens HV Westland-voorzitter Maarten van der Starre niet op. ‘Als je dat als vereniging nu nog met droge ogen kunt zeggen, mis je grote maatschappelijke thema’s.’

‘Je ziet ook steeds vaker twee vaders of twee moeders langs de lijn staan. Kun je je dan nog steeds verschuilen achter ‘ze zijn er niet’?’



Er zijn workshops waar openlijk homoseksuele sporters over hun ervaringen vertellen aan kinderen van de vereniging. ‘Ik denk dat er daardoor wel minder vaak gescholden wordt met ‘homo’ of dat het in ieder geval minder beladen is’, denkt Marlène Doorneveld van de commissie Sportiviteit en Respect van de hockeyvereniging.

Volgens Karin Blankenstein moet er meer gewerkt worden aan de bespreekbaarheid. ‘Er zijn veel verenigingen waar ik al jaren aanklop, maar nooit binnenkom. De workshops die wij doen zijn gratis, maar je investeert er wel mee in je club.’

