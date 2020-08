Onderzoek naar chatgroep die aanzet tot geweld tegen homo’s

on

De politie in België onderzoekt een chatgroep op Telegram. Leden van de groep zouden zich schuldig maken aan geweld en het aanzetten tot geweld tegen homo’s

In de chatgroep met meer dan 600 leden zijn teksten te lezen als ‘Gays moeten geslacht worden’, ‘Is gwn schaamte voor familie om homo in de familie te hebben’, ‘Deze homo moet echt worden geslagen’, ‘100 euro voor wie hem aanpakt’, zo meldt de Belgische krant De Standaard.

De leden van de groep verheerlijken geweld met honderden filmpjes en gaan ook zelf opzoek naar mensen die in hun ogen ‘slaag’ verdienen. Ze hebben het vooral voorzien op LHBTI’ers; er worden oproepen gedaan om online informatie over hen te verzamelen.

Tieners

TikTok is volgens de chatgroep een schande. ‘Alle mannen op TikTok zijn homo’s’ schrijven ze en ze spreken mannen die een filmpje hebben geplaatst op TikTok aan via de chatfunctie om zo via hun IP-adres ze fysiek op te sporen.

Volgens De Standaard zijn de leden van de chatgroep hoofdzakelijk tieners uit België en Nederland, de meesten van Tsjetsjeense afkomst.

Leuven

Het onderzoek naar de chatgroep kwam afgelopen donderdag op gang, nadat op social media een filmpje verscheen, waarop te zien is hoe een man tegen de grond wordt gewerkt en vervolgens wordt geslagen en geschopt door twee mannen. Het filmpje zou zijn gemaakt in de gemeente Leuven.

Meer steden

In de chatgroep staan meer van dergelijke filmpjes met beelden uit Antwerpen, Blankenberge en Roeselare. ‘Wij zijn op de hoogte van de chatgroep, en de verspreiding van de video maakt uiteraard ook deel uit van ons onderzoek’, aldus de politie van Leuven in de krant.

De politie wil niet zeggen of ze al verdachten op het spoor zijn. Wel is het voor de politie duidelijk dat het geweld verder gaat dan enkel het voorval in Leuven. ‘Het onderzoek loopt in nauwe samenwerking met het parket en politie uit de andere steden die aan bod komen in de chatgroep.’

(Bron: De Standaard)

