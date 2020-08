Mournir uit huis gezet omdat hij homo is: ‘dit komt veel voor’

on

Mounir werd uit huis gezet omdat hij homo is. Hij is niet de enige wie dit overkomt: ‘Dit komt aan de lopende band voor’, zegt Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland (foto) in De Nieuws BV op NPO Radio 1.

Gelukkig zit hij nu op een veilige plek, vertelt Oosenbrug. ‘Dat is voor ons het allerbelangrijkste. Hij is overdonderd door alle positieve reacties, dat geeft hem ook steun. Wat hem overkomt, is heel heftig. Hij is op zoek naar rust nu.’

Luister hier naar De Nieuws BV.

