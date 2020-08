Roze Golf 09-08: Komt er weer een Roze Zaterdag in Enschede?

on

Als het aan Sander Aalbertsen ligt komt Roze Zaterdag weer naar Enschede. Sander polst de komende weken diverse organisaties in de stad, om te kijken of de organisatie van zo’n evenement haalbaar is.

Marcel de Groot is directeur van Schwulenberatung in Berlijn. Zijn organisatie staat LHBTI’ers bij met raad en daad. Ook worden LHBTI-asielzoekers opgevangen. Marcel de Groot vertelt over zijn werk in coronatijden.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 9 augustus tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

