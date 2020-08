Opnieuw verbiedt een rechter in Polen een ‘LHBTI-vrije zone’

on

Een rechter in Lublin (Polen) heeft het instellen van een zogenoemde LHBTI-vrije zone verboden. De rechter bepaalde dat het uitroepen van zo’n zone een discriminerende verklaring is, die de ‘waardigheid’ van LHBTI’ers ‘aantast.

Ook schendt zo’n zone ‘de rechten van ouders om hun kinderen op te voeden zoals zij dat willen.’

De gemeente Lublin, die de zone uitriep, gaat in beroep, meldt de Volkskrant.

Het is voor de derde keer dat een rechter de omstreden zones nietig verklaart. Eerder gebeurde dat in Istebna (Zuid-Polen) en Klwów, onder Warschau.

De LHBTI-vrije zones werden door gemeenten ingevoerd, nadat de burgemeester van Warschau een verklaring tekende om LHBTI’ers in de stad beter te beschermen. Zo’n honderd andere gemeenten en provincies verklaarden zich als reactie ‘vrij van lhbti-ideologie’, volgens om kinderen te beschermen tegen ‘politieke correctheid’ en ‘homopropaganda’.

Eén van die gemeenten was Serniki (4.800 inwoners), even ten noorden van Lublin, die donderdag door de rechter in het ongelijk werd gesteld. De zaak was aangespannen door de Poolse ombudsman Adam Bodnar.

Eerder veroordeelde het Europees Parlement al de instelling van dergelijke zones.

(Bron: de Volksrant)

