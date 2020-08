Kifkif: haal lhbti-asielzoekers direct weg uit Spaanse enclaves

on

Asielzoekers die een aanvraag hebben ingediend in de Spaanse enclaves Sebta (Ceuta) of Melilla mogen zich vrij verplaatsen in heel Spanje. Dat heeft het Spaanse hooggerechtshof bepaald.

Het besluit is voor de Marokkaanse vereniging voor homoseksuelen Kifkif aanleiding om de ‘onmiddellijke’ overplaatsing aan te vragen voor 120 homoseksuele Marokkaanse asielzoekers die in een van de enclaves vast zitten, zo meldt Bladna.

Volgens Kfkif is het besluit van het hooggerechtshof ‘een historisch besluit vol hoop voor de toekomst en de bescherming van homoseksuele asielzoekers in Spanje’. Dankzij dit besluit zullen asielzoekers in Sebta en Melilla dezelfde rechten hebben als alle andere asielzoekers in Spanje.

‘Dit besluit volgt op een jarenlange strijd van organisaties tegen het reisverbod van asielzoekers, waardoor hun bewegingsvrijheid niet werd gerespecteerd’, zegt Samir Bargach, voorzitter van Kifkif.

Homoseksuele asielzoekers die in Sebta en Melilla zijn, werden tot nu toe systematisch naar de vluchtelingencentra gestuurd in de enclaves, waar ze geïsoleerd leven en het slachtoffer zijn van vervolging en mishandeling door andere bewoners van de centra.

(Bron: Bladna; afbeelding: Google Maps)

