Versierde boten in Amsterdamse grachten goed voor kippenvel

Toch versierde boten in Amsterdam: een aantal boten met roze linten, ballonnen en regenboogvlaggen is zaterdagmiddag gesignaleerd in de Amsterdamse grachten.

De jaarlijkse canal parade als hoogtepunt van Pride Amsterdam ging dit jaar niet door, vanwege de uitbraak van het corona-virus. De organisaties die dit jaar zouden meevaren, behouden hun plek. Voor volgend jaar staat de botenparade gepland op zaterdag 7 augustus.

De bootjes die zaterdag in de grachten te zien waren, gaven nog een beetje het feestelijke Pride-gevoel. ‘Kippenvel… een mini optocht in coronatijd’, aldus een buurtbewoner tegen AT5. ‘Wat een helden!’

De aanvankelijk voor vandaag geplande protestmanifestatie op het Museumplein is op het laatste moment afgelast uit angst voor een te grote toeloop van mensen. Het podiumprogramma met sprekers (onder wie Boris Dietrich – foto) en artiesten werd verplaatst naar de Openbare Bibliotheek en was te volgen via Pride TV. Het programma is hier terug te zien.

(Bron en screenshot AT5; foto’s: Bart Oude Scholten)

