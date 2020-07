Pride-demonstratie zaterdag in Amsterdam gaat niet door

on

De geplande Pride-demonstratie in Amsterdam is afgelast. Om te voorkomen dat er teveel mensen naar de stad komen, heeft de organiserende Stichting Amsterdam Gay Pride besloten de demonstratie niet door te laten gaan.

De gemeente Amsterdam liet donderdag aan de organisatie weten maximaal 7.000 demonstranten toe te staan op het Museumplein. Er zouden stippen neergezet worden zodat deelnemers anderhalve meter afstand konden houden. Ook was de gemeente van plan om matrixborden neer te zetten om de bezoekersstromen te kunnen sturen. Verder werd al opgeroepen om na afloop niet naar de binnenstad te gaan.

Daarop besloot de stichting ‘in goed overleg’ de demonstratie niet door te laten gaan. Het podiumprogramma wordt binnen gehouden en is zaterdag tussen 12:00 en 14:00 uur live te volgen via internet en televisie, onder meer via Out TV dat deze week gratis wordt doorgegeven door de kabelmaatschappijen.

De demonstratie was onderdeel van een alternatieve Pride Week, die deze week in Amsterdam wordt gehouden. AT 5 maakte een overzicht van 25 jaar Pride Week.

