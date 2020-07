Regenboogouders krijgen bij HEMA langer geboorteverlof

on

HEMA-werknemers die door adoptie dankzij een draagmoeder of in een meeroudergezin ouder zijn geworden, hebben vanaf 1 augustus recht op 10 weken geboorteverlof. HEMA wil daarmee de verlofregelingen ‘voor alle gezinnen gelijktrekken’.

In een traditioneel gezin krijgt de moeder wettelijk tien weken verlof en een vader maximaal zes weken. Ouders die een kind adopteren, bijvoorbeeld in het geval van draagmoederschap, hebben in Nederland ook recht op zes weken adoptieverlof.

De stichting Meer Dan Gewenst is verheugd over de stap die HEMA zet. ‘Wij hopen dat dit sterke voorbeeld van werkgeverschap een sneeuwbaleffect teweegbrengt. Aan alle bedrijven die in de Pride week claimen ‘LHBTI-vriendelijk’ te zijn zou ik willen vragen: wie volgt?’, aldus bestuurslid Sara Coster.

Coster: ‘Zet het kind centraal en niet de biologische verwantschap tussen kind en ouder(s). Iedereen die primair betrokken is bij de opvoeding moet tijd krijgen om bij het kind te zijn, zodat het kind kan hechten aan de feitelijke ouders.’

Er wordt gewerkt aan een wet om meer gezinsvormen te erkennen, maar dat is een proces van jaren. ‘Het is dus bovenal een signaal naar de politiek om hier vaart mee te maken’, aldus Sara Coster.

(Bron: HEMA, Meer Dan Gewenst)

