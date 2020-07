Roze Golf 26-07: Remco van de Weerdt zingt Benny Neijman

on

Na werk van Liesbeth List te hebben hertaald in het Limburgs, heeft Remco van de Weerdt zich nu gestort op het repertoire van Benny Neijman.

Het eerste lied dat hij hertaald heeft is het Angstlied. Het lied roept bij hem herinneringen op aan zijn lievelingsoom die uit het leven stapte vanwege zijn geaardheid.*

In de Roze Golf vertelt Remco over zijn oom en het lied van Benny Neijman.

Verder vertelt Winston Lieveld over hoe hij de corona-uitbraak in Paramaribo heeft beleefd. Het was voor hem een periode van thuiswerken, veel zelf koken en vooral een periode van eenzaamheid.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 26 juli tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

*Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113, 0800 0113 of 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

