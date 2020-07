LHBTI-gemeenschap verdeeld over homovriendelijke horeca

on

De LHBTI-gemeenschap is verdeeld over de vraag of cafés, restaurants en hotels moeten aangeven dat ze ’homovriendelijk’zijn. De helft stelt dat op prijs, voor 45 procent van de door EenVandaag ondervraagden hoeft dat niet.

EenVandaag peilde de mening onder ruim 3.500 LHBTI’ers in aanloop naar Pride Amsterdam

Welkom voelen

Deelnemers die het belangrijk vinden dat horeca aangeven LHBTI-vriendelijk te zijn, schrijven dat het een gevoel van veiligheid geeft. Wel hopen ze dat het expliciet benoemen in de toekomst niet meer nodig is.

Deelnemers die het niet belangrijk vinden dat kroegen, clubs of hotels expliciet aangeven LHBTI-vriendelijk te zijn, vinden dat de LHBTI-gemeenschap hiermee worden weggezet als aparte groep in plaats van dat het aan inclusiviteit bijdraagt.

Een kwart van de deelnemers zegt bij het bezoeken van een club meestal op te letten of deze aangeeft LHBTI-vriendelijk te zijn. Bij cafés is dat een op de vijf (22 procent) en bij hotels een op de tien (11 procent).

