Roze Golf 19-07: Het leven is goed in Lissabon ondanks corona

Het leven is goed in Lissabon. Dat vertelt Catharina Visser van Gendertalent (foto) in de Roze Golf. Zij woont in een gebied buiten het centrum van de stad en kan ondanks de coronacrisis haar leven leiden.

In de Roze Golf ook het verhaal van Astrid. Haar dochter is lesbisch. Voor haar geen enkel probleem, maar voor haar man wel. Dat leidt tot spanningen in het gezin.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 19 juli tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel