Roze Golf 12-07: Hoe bewijs je bij de IND dat je een stel bent?

LHBTI-stellen die samen in Nederland asiel aanvragen, hebben moeite hun relatie te bewijzen. Ze komen veelal uit landen waar homoseksualiteit verboden is.

Waar heterostellen genoeg hebben aan een trouwboekje om de IND te overtuigen, hebben LHBTI-stellen die mogelijkheid niet.

LGBT Asylum Support wil dat de IND LHBTI-stellen eerder accepteert als stel en is een petitie gestart .

Rudolf en René runnen een Chambres d’Hotes in Les Biefs in de Auvergne. Het was er akelig rustig de afgelopen maanden, maar de vakantiegangers beginnen weer te komen.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel