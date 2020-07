Petitie: maak einde aan ongelijke behandeling LHBTI-stellen

on

LHBTI-stellen die naar Nederland vluchten en asiel aanvragen., lopen het risico door de IND niet te worden erkend als koppel.

Heteroseksuele stellen kunnen een trouwakte laten zien, maar asielzoekers uit landen waar paren van gelijk geslacht niet kunnen trouwen, hebben geen bewijs van hun relatie.

LGBT Asylum Support is een petitie gestart, waarin erkenning gevraagd wordt voor het feit dat LHBTI-stellen afkomstig uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, niet makkelijk kunnen bewijzen dat hun relatie duurzaam is. De IND wordt opgeroepen om van haar discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te voorkomen dat stellen die samen asielaanvragen gescheiden worden.

Russisch gezin

LGBT Asylum Support komt met de actie nadat twee Russische vrouwen die samen met twee kinderen van 3 en 7 als gezin asiel hebben aangevraagd, van elkaar gescheiden dreigen te worden. De IND is er niet van overtuigd dat de twee vrouwen een stel zijn.

De vrouwen zeggen dat ze Rusland moesten verlaten, toen ze wilden gaan samenwonen. Een van hen dreigde te worden vervolgd voor het verspreiden van ‘homopropaganda’. De andere vrouw die eerder was getrouwd met een politieman en twee kinderen heeft, hing ontzetting uit de ouderlijke macht en opname in een psychiatrisch ziekenhuis boven het hoofd.

Het bewijsmateriaal dat de vier een gezin vormen, waaronder veel foto’s, werd door de IND niet meegenomen in de beoordeling.

Hoger beroep

In deze zaak is hoger beroep aangetekend, maar LGBT Asylum Support hoopt dat de IND gebruikmaakt van zijn ‘discretionaire bevoegdheid’ en een uitzondering maakt.

Om deze vrouwen en andere stellen te helpen is de petitie Love = Love gestart.

(Bron LGBT Asylum Support, Leeuwarder Courant)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws