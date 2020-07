President Polen tegen adoptie door stellen van gelijk geslacht

on

De Poolse president Andrzej Duda wil adoptie van kinderen door paren van hetzelfde geslacht verbieden. Hij komt maandag met een voorstel om de grondwet te wijzigen om deze vorm van adoptie onmogelijk te maken,

Duda is in de race voor herverkiezing.

‘In de grondwet van Polen moet expliciet worden vermeld dat het iedereen in een relatie van hetzelfde geslacht verboden is om een kind te adopteren’, zei Duda tijdens een campagnebijeenkomst in de zuidelijke stad Szczawno-Zdroj schrijft de Volkskrant.

Het verbod is nodig ‘om de veiligheid van kinderen en een goede opvoeding’ te beschermen.

Het is niet voor het eerst dat Duda in zijn campagne zich tegen LHBTI’ers keert. Voor de vorige verkiezingsronde, vorige maand, vergeleek hij de ‘lhbti-ideologie’ met het communisme.

Zijn tegenstander Rafal Trzaskowski, de burgemeester van Warschau, liet in een reactie weten het eens te zijn met Duda.’ Ik geloof dat dit het standpunt is van de meeste partijen’, aldus de presidentskandidaat.

Trzaskowski en Duda gaan gelijk op. Komend weekeinde is de tweede stemronde.

(Bron: De Volkskrant)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws