Tweede Kamer stemt voor LHBTI-rechten in de Grondwet

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid gestemd voor het vastleggen van LHBTI-rechten in artikel 1 van de Grondwet. Aan de verboden discriminatiegronden in artikel 1 worden ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ toegevoegd.

Sinds 1983 noemt artikel 1 al de verbodsgronden: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Op initiatief van het toenmalige CPN-Kamerlid Markus Bakker werd daar de zin ‘of op welke grond dan ook’ aan toegevoegd.

Het voorstel om artikel 1 aan te passen komt van D66, GroenLinks en PvdA.

Vóór het wetsvoorstel stemden dinsdag VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en Groep Krol/Van Kooten-Arissen. Tegen stemden PVV, SGP, Forum voor Democratie en het lid Van Haga. In totaal stemden 124 Kamerleden vóór en 26 stemden tegen het voorstel.

Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door de voormalig Kamerleden Boris van der Ham (D66), Naïma Azough (GL) en Anja Timmer (PvdA).

Grote stap

Het COC, dat al bijna twintig jaar voor de wetswijziging pleit, is gelukkig met de uitkomst. ‘Dit is prachtig nieuws’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Vandaag zetten we een grote stap op weg naar verankering van onze rechten in de Grondwet. Dat is belangrijk voor vandaag, als opdracht aan de politiek om bijvoorbeeld geweld tegen LHBTI’s aan te pakken. En het is belangrijk voor de toekomst, als garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten.’

Willekeurig

SGP-woordvoerder Roelof Bisschop is tegen de aanvulling van artikel 1.Volgens hem is het noemen van de verbodsgronden ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ willekeurig en arbitrair.

Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, die zich daar later dit jaar over buigt. Na de verkiezingen volgend jaar maart moet het voorstel om de Grondwet opnieuw behandeld worden door de beide Kamers. Dan is een tweederde meerderheid nodig om het voorstel goedgekeurd te krijgen.

(Bron: COC, Reformatorisch Dagblad; Foto: Kirsten van der Hul, Nevin Özütok, Kajsa Ollongren en Vera Bergkamp in de Tweede Kamer – 23 juni 2020 tijdens debat over de grondwetswijziging – bron: Kirsten van der Hul)

