Twee verdachten beroofden en mishandelden acht homo’s

Justitie verdenkt een 18-jarige man uit Tilburg en een 19-jarige man uit Kaatsheuvel van de mishandeling en beroving van acht homoseksuele mannen.

In de meeste gevallen gaat het om gewelddadige berovingen, maar ook om afpersing of een poging daartoe.

Dat meldt het Brabants Dagblad.

De twee werden opgepakt in februari dit jaar toen ze vermoedelijk op weg waren naar een nieuw slachtoffer. Daarbij schoot de politie op de jongste van de twee. In de kofferbak van hun wagen lagen duct-tape, een boksbeugel, een mes en handschoenen.

In mei kwamen ze voor het eerst voor de rechter. Toen werden ze verdacht drie homoseksuele mannen te hebben belaagd. Maandag bleek in de rechtbank dat het om in totaal acht slachtoffers gaat.

De Tilburger was de enige die maandag voor de rechter verscheen. Hij heeft de meeste van de zaken bekend; van een zaak kan hij zich niets herinneren en met een slachtoffer zegt hij dat hij alleen maar is meegereden. De man uit Tilburg betuigde opnieuw zijn spijt; twee slachtoffers heeft hij een excuusbrief gestuurd. De man uit Kaatsheuvel heeft geen feiten bekend.

De advocaat van de jongste verdachte vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten. Daar ging de rechter niet in mee. Wel onderzoekt hij de mogelijkheid of de Tilburger met een enkelband zijn proces mag afwachten. Wanneer de zaak verder behandeld wordt, is niet bekend

