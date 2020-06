Rainbow Sit In in Enschede trekt zo’n vijftig belangstellenden

on

In Enschede hebben zaterdagmiddag zo’n vijftig mensen meegedaan aan de Rainbow Sit In. De sit in was bedoeld om aandacht te vragen voor de situatie van LHBTI’ers en werd georganiseerd door COC Twente Achterhoek.

Op de Lasonderbleek in de wijk Roombeek was een aantal regenboogvlaggen in het gras gelegd, waar deelnemers omheen konden gaan zitten op corona-veilige afstand.

Voorzitter Freerk Jager van COC Twente Achterhoek is ‘heel tevreden’ over de opkomst en het verloop van de actie. Hij benadrukt de noodzaak van een dergelijke actie. Komende week heeft de homobelangenorganisatie een gesprek met verantwoordelijk wethouder Kampman in Enschede over recente incidenten in de stad, waarbij het mogelijk ging om homohaat.

In de Roze Golf van zondag 28 juni een uitgebreid gesprek met Freerk Jager en een verslag van de Rainbow Sit In.

(Bron: Roze Golf; foto’s: Bart Oude Scholten, Davied Meerstra)

Categorieën:Nieuws, Overijssel