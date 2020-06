Roze Golf 20-06: Terug naar de Roze Zaterdagen in Enschede

on

Dit jaar is er geen Roze Zaterdag. De eerste Roze Zaterdag die in Overijssel werd gehouden was op 27 juni 1987 in Enschede.

In 2004 werd de manifestatie wederom in Enschede gehouden (foto). In de Roze Golf de verslagen van 1987 en 2004.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 21 juni tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Helaas hebben we geen foto’s kunnen vinden van de Roze Zaterdag in 1987. Wie foto’s heeft en wil delen: rozegolf@rtvoost.nl

