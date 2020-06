Drie mannen in Kameroen vervolgt vanwege hun geaardheid

on

Drie mannen uit Kameroen moeten zich maandag verantwoorden voor de rechtbank. Ze worden verdacht van homoseksuele handelingen en ‘onfatsoenlijk’ gedrag.

Ze werden samen met nog een man vorige week opgepakt, maar naar tussenkomst van de broer van een van hen werd deze man vrijgelaten.

De vier werden opgepakt nadat een 27-jarige man via een app een afspraak dacht te hebben met twee mannen. Op de afgesproken plek werd hij opgewacht door een groep en met stokken geslagen. Weer thuis in het ouderlijk huis vertelde hij wat er gebeurd was en werd opnieuw geslagen en gedwongen namen van andere homoseksuelen te noemen. Zijn familie belde daarop de politie en alle vier werden opgepakt. Ze werden door de politie mishandeld om een bekentenis af te leggen over hun geaardheid.

Volgens artikel 347-1 van het wetboek van strafrecht in Kameroen is homoseksualiteit bewezen als er sprake is van daadwerkelijk seksuele handelingen. In dit geval is er niemand ‘op heterdaad’ betrapt en is er dus volgens de wet niets strafbaars gebeurd. .

De verenigingen Working for Our Wellbeing en DSF (Defenders Without Borders) staan de beklaagden bij.

(Bron: 76 Crimesfr; afbeelding: Google Maps)

Categorieën:Nieuws