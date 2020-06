Nickelodeon zet Spongebob in regenboogkleuren op Twitter

on

In een Tweet geeft Nickelodeon de hint dat Spongebob Squarepants homoseksueel is. Vanwege de Pride-maand deelde de kinderzender foto’s van verschillende personages uit tv-series.

Spongebob is niet geel, maar heeft de kleuren van de regenboog. Daarnaast is de biseksuele Korra uit Th Legend of Korra en de transgenderacteur Michael D. Cohan uit Henry Danger in de Tweet te zien in regenboogkleuren.

Voor veel fans is het bericht het bewijs dat Spongebob homo is. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde .

De seksualiteit van Spongebob is al vele jaren onderwerp van discussie en bepaalde afleveringen hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de speculatie.

De bedenker van Spongebob, Stephen Hillenburg, die in 2018 overleed, zei eerder dat zijn schepping aseksueel is.

