Roze Golf 07-06: Weer bijeenkomsten van COC’s in Overijssel

Nu er zo langzamerhand weer meer kan, gaan ook diverse activiteiten van de COC-verenigingen weer van start. Heleen Rompelman van Club-T in Zwolle licht toe wat er de komende weken gaat gebeuren.

Stef Smulders (rechts op de foto) heeft met zijn man Nico Boots een Bed & Breakfast in Noord Italië, even onder Milaan, midden in het corona-crisis gebied. Hij vertelt over het leven daar en over hun Villa I Due Padroni.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 7 juni tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

