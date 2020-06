AI start petitie voor Russische kunstenares Yulia Tsvetkova

on

Amnesty International is een online-petitie gestart om de Russische kunstenares en activiste Yulia Tsvetkova te steunen. De openbaar aanklager in Rusland wordt in de petitie opgeroepen om haar niet te vervolgen.

Yulia Tsvetkova wordt beschuldigd van het ‘maken en verspreiden van pornografische materialen’. Tsvetkova, die zich inzet voor vrouwenrechten en LHBTI’ers, had op sociale media tekeningen geplaatst van het naakte vrouwelijk lichaam. Indien schuldig bevonden, kan ze tot 6 jaar gevangenisstraf krijgen.

In afwachting van haar proces zat Tsvetkova sinds november 2019 onder huisarrest. De rechter herriep dat op 16 maart, maar ze mag haar woonplaats niet verlaten.

Er loopt nog een tweede aanklacht tegen haar vanwege een tekening van twee gezinnen: een met twee moeders en een met twee vaders. Die plaatste ze online met de titel ‘Het gezin is waar liefde is. Steun LHBTI+-gezinnen’. Volgens de autoriteiten overtrad ze hiermee de wet tegen ‘homopropaganda’.

(Bron: Amnesty International; afbeelding: tekening Yulia Tsvetkova)

Categorieën:Nieuws