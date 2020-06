Rob Jetten (D66): er is veel onbewust racisme in Nederland

on

Er is in Nederland sprake van ‘onbewust’ racisme en discriminatie. Dat zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten woensdag in het NPO Radio1-programma Spraakmakers.

‘Soms zit het al in een subtiel geintje dat kwetsend is en dat niemand daar dan wat van zegt’, aldus Jetten. Volgens hem is het belangrijk om het debat over racisme te voeren.

Homohaat

Op de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie dit jaar zette een video over homohaat online, waarin hij haatberichten voorleest die hij ontvangen had. Volgens Jetten beseffen veel mensen niet dat ze kwetsend of discriminerend reageren. Woorden of grapjes kunnen een enorme impact hebben, zegt Jetten.

Jetten denkt dat mensen soms schrikken van zichzelf wanneer ze geconfronteerd worden met hun eigen vooroordelen over iemand met een zwarte huidskleur of wanneer ze schelden met het woord homo.

Politieke debat

De protestacties maken het onbewuste racisme bespreekbaar. De stap naar minder racisme begint bij meer informatie, voorlichting en onderwijs. ‘Begrijpen wat de Nederlandse geschiedenis ten aanzien van slavernij en zwarte Nederlanders is.’

Ook wil Jetten het politieke debat hierover aangaan en moet een harde aanpak volgen daar waar racisme echt wordt aangetoond.

‘Erkennen’

Hanneke Felten doet al jaren onderzoek naar discriminatie in Nederland. ‘We zullen moeten erkennen dat het voorkomt en dan moeten kijken wat we eraan moeten gaan doen. Dat vraagt om inzet en verandering.’

Felten is optimistisch omdat er volgens haar al veel bouwstenen voor een aanpak klaarliggen. ‘Wat werkt is de vooroordelen verminderen en stereotypen aanpakken.’ Dat kan door onderwijsprogramma’s, maar ook vooral door naar verhalen te luisteren van mensen die met discriminatie te maken hebben. ‘Als je het nooit meemaakt, dan is het moeilijk voor te stellen’, aldus Felten in Spraakmakers.

De oplossing van racisme en discriminatie gaat volgens haar minder over de termen, maar over het stellen van sociale normen. ‘Als je denkt dat het normaal is om bepaalde groepen te discrimineren, ben je eerder geneigd het zelf ook te doen.’

(Bron: Spraakmakers; foto: D66)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws