Roze Golf 31-05: Een Oldenzaler in coronatijd in Stockholm

on

Remy Waardenburg (foto) werd geboren in Oldenzaal, maar woont al weer jaren in Stockholm. Hij is daar huisarts. Hij vertelt hoe de uitbraak van het coronavirus zijn leven beïnvloedt.

Leg een kind uit wat een homo is, voordat een scheldwoord wordt. Kinderboekenschrijfster Janneke Schotveld komt met dit pleidooi.

Ook pleit Janneke Schotveld voor schoolboeken, waar ook de niet-standaardgezinnen in voorkomen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 30 mei tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel