Marie Cau is eerste transgender burgemeester van Frankrijk

on

De 55-jarige Marie Cau is de eerste transgender burgemeester in Frankrijk. Ze werd dit weekeinde verkozen tot burgemeester van de stad Tilloy-lez-Marchiennes in Noord-Frankrijk.

Tilloy-lez-Marchiennes is een gemeente met 541 inwoners en ligt ten zuiden van Lille, vlakbij de grens met België.

‘Wat echt verrassend is, is dat dit verrassend is’, zei Cau tegen het Franse persbureau AFP.

Wakker

Ze is verkozen vanwege haar plannen met de gemeente; ze wil ‘het dorp wakker maken’ door ecologie en sociale banden te ontwikkelen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 15 maart behaalde de ‘a-politieke‘ lijst Décider ensemble (Samen beslissen) de meeste stemmen in Tilloy-lez-Marchiennes. De nieuwe gemeenteraad koos dit weekeinde Marie Cau tot nieuwe burgemeester.

Moe van twintig jaar onbeweeglijkheid en ‘een ietwat slaperig dorp, waar de sociale banden waren verdwenen, wilden de bewoners verandering’, analyseert ze.

‘Ze hebben niet voor mij gestemd omdat ik transgender ben, noch tegen, ze hebben voor een programma en waarden gestemd.’

Milieu

Cau wil het milieu zoveel mogelijk beschermen, duurzame landbouw ontwikkelen en de lokale economie uitbouwen.

Marie Cau is landbouwingenieur en heeft zich gespecialiseerd in informatica. Ze gaat haar baan als burgemeester combineren met het werk voor haar eigen ICT-bedrijf.

Sinds het begin van haar transitie 15 jaar geleden woont Marie Cau al in Tilloy-lez-Marchiennes zonder dat ze gediscrimineerd of gepest werd.

Reacties

‘Transzichtbaarheid, en dus de strijd tegen transfobie, houdt ook de uitoefening van politieke of publieke verantwoordelijkheden in. Proficiat aan Marie Cau!’, twitterde staatssecretaris voor gendergelijkheid Marlène Schiappa.

Verschillende verenigingen hebben ook deze primeur verwelkomd die volgens SOS Homophobia -vicevoorzitter Véronique Godet ‘de geschiedenis van transgenders en de Franse politiek zal markeren’.

(Bron: AFP, BFM TV, Screenshot: BVM TV)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws