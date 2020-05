‘Out’ is de eerste Disney-film met een homo in de hoofdrol

on

Op het streamingkanaal Disney+ is sinds vrijdag de animatiefilm ‘Out’ te zien met Greg in de hoofdrol.

Greg wil gaan samenwonen met zijn vriend Manuel, maar hij heeft zijn ouders nog niet verteld dat hij homoseksueel is.

De film laat zien hoe lastig het is voor Greg om uit de kast te komen.

Het is voor het eerst dat er een hoofdrol is weggelegd voor een homoseksueel in een Disney-film.

De film is geregisseerd door Steven Clay Hunter en geproduceerd door Pixar. ‘Out’ maakt deel uit van de Disney SparkShorts-reeks.

(Bron: de Telegraaf; screenshot Disney+)

Categorieën:Nieuws