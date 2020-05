Kim Verstappen uitgeroepen tot de nieuwe Miss Gay Holland

on

De 23-jarige Kim Verstappen is uitgeroepen tot Miss Gay Holland. Kim hoorde het nieuws rond middernacht toen ze thuis werd verrast door haar voorganger Jo-enny Simonis uit Dussen.

De ‘oude’ Miss Gay Holland was dubbel trots, want de winnaar komt ook weer namelijk uit Brabant en weer is het een transgender, die won. De officiële hulding volgt op een later tijdstip, als het coronavirus onder controle is.

Kim heette twee jaar geleden nog Wim en zit in transitie. Ze wilde graag de titel Miss Gay Holland. ‘Met die titel kan ik meer bereiken dan ik nu doe. Ik kan dan een groter publiek bereiken’ zei ze onlangs tegen Omroep Brabant.

Kim zet zich in voor de belangen van LHBTI’ers bij COC Nederland en in de regenboogwerkgroep van Den Bosch.

De verkiezing van Miss Gay Holland is een initiatief van de Stichting PinkPromiss.

(Bron: Omroep Brabant; foto: screenshot Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws