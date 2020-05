Leg kinderen uit wat een homo is voor het een scheldwoord is

on

‘Verplicht alle educatieve uitgevers om diversiteit zichtbaar te maken in hun lesmethodes.

Geef daarnaast aandacht voor seksuele ­diversiteit op de basisschool een ­verplicht en structureel karakter, ­implementeer het in alle groepen van het basisonderwijs en controleer het effect.’

De oproep komt van Janneke ­Schotveld, auteur van onder meer ‘­Superjuffie!’ en ‘De kikkerbilletjes van de koning’. Ze doet haar oproep in de Volkskrant, onder meer naar aanleiding van het openbaar maken van de haattweets door D66-leider Rob Jetten.

Janneke Schotveld pleit er voor om in groep 1 van de basisschool te beginnen met te vertellen wat een homo is

‘Als je bij het begin begint, leg je een stevige, vanzelfsprekende basis. Als je het onderwerp pas aan het eind van de basisschool of zelfs pas in de puberjaren bespreekbaar probeert te maken, ben je te laat. Tegen die tijd is ‘homo’ allang een vanzelfsprekend scheldwoord geworden.’

(Bron: De Volkskrant; illustratie: Annet Schaap en Georgian Overwater)

