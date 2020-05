Homo in Amsterdam met glas gestoken, daders aangehouden

on

Een homoseksuele man is donderdagavond met een stuk glas gestoken in Amsterdam-Oost. Hij raakte gewond aan zijn onderarm. De politie heeft drie tieners aangehouden.

Het slachtoffer zat met een andere man in een kano toen beiden vanwege hun geaardheid werden beledigd, schrijft AT5. Toen ze naar de kant gingen om verhaal te halen, ontstond een schermutseling.

Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht, de daders renden weg. De verdachte die volgens de Amsterdamse zender met het glas had gestoken, is veertien jaar oud.

De andere twee zijn veertien en vijftien. De drie waren al bekend bij de politie vanwege overlastgevend gedrag.

De recherche onderzoekt de zaak. Het slachtoffer gaat nog aangifte doen.

Eerder deze maand werden er ook twee gevallen van anti-homogeweld bekend. Een stel werd twee keer aangevallen door jongeren omdat ze hand in hand over straat liepen in Oost.

(Bron: NOS)

