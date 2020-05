Roze Golf 24-05: Wet is probleem voor transgenders Hongarije

on

In Hongarije is deze week een wet aan genomen, waardoor het onmogelijk wordt om je geslacht te laten aanpassen in officiële documenten. Dat is voor met name transgenders problematisch, zegt GroenLinks Europarlementariër Kim van Sparrentak.

Hoe is het in Salviac? Marc Bijlsma (foto) runt daar samen met zijn echtgenoot Patrick Saumade een Chambre d’Hotes, Maison de Fortitude. In maart vorig jaar ging hun logeeraccommodatie open. Nu blijven de vakantiegangers weg.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 24 mei tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel