Oproep aan bezoekers Bruggelen: laat geen rommel achter

In het bos grenzend aan parkeerplaats Bruggelen langs de A1 ter hoogte van Apeldoorn zijn affiches opgehangen met de oproep geen rommel achter te laten in het bos.

Ook hangen er her en der plastic boodschappentassen, waar gebruikte tissues en condooms ingegooid kunnen worden.

Wie er achter de affiches zit, is niet duidelijk. De website die op de affiches staat, bestaat niet.

Criminaliteit

Het bos grenzend aan de parkeerplaats staat al jaren bekend als zogenoemde homo ontmoetingsplaats. In 2011 is de parkeerplaats door Rijkswaterstaat onder handen genomen, waarbij de begroeiing werd weggehaald. Daardoor is de parkeerplaats vanaf de snelweg beter zichtbaar en is in elk geval de criminaliteit gedaald.

Doorn in het oog

De rommel die achtergelaten wordt door mannen die sekscontact hebben met andere mannen is regiohoofd Leo Cleiren van het Gelders Landschap een doorn in het oog. ‘Wij kunnen niets doen’, zei hij oktober vorig jaar tegen De Stentor. De klaphekken sluiten bij de parkeerplaats is ‘volstrekt zinloos’. ‘De ervaring leert dat er dan gaten in geknipt worden’.

Roze Golf

De klaphekken zijn er begin 2002 gekomen. Rijkswaterstaat had net het hek vervangen, maar er werden telkens weer gaten in geknipt. In een uitzending van de Roze Golf, waarin vertegenwoordigers van het Gelders Landschap en Rijkswaterstaat te gast waren, werd de suggestie van de Roze Golf overgenomen om er klaphekken te plaatsen.

(Bron en foto’s: Roze Golf)

