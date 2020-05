Hongarije maakt registratie geslachtsverandering onmogelijk

on

Het parlement van Hongarije heeft dinsdag gestemd voor een wet, die de registratie van geslachtsverandering onmogelijk wordt.

Voortaan geldt alleen het ‘geslacht bij geboorte’, dat wordt vastgesteld op basis van ‘primaire geslachtskenmerken en chromosomen’.

Daarmee is iedereen man of vrouw, voor tussenvormen is geen ruimte.

Het wetsvoorstel komt van de rechts-populistische regering van premier Viktor Orbán (foto) en is een reactie op het oordeel van een rechtbank in Pécs dat naamsverandering een ‘fundamenteel recht’ is. Onduidelijk is of de wet met terugwerkende kracht geldt. De tekst zwijgt daarover.

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak noemt de wet ‘onacceptabel’.

‘In Europa moet iedereen zichzelf kunnen zijn, of je nu transgender, intersex of cis bent. Deze wet kan grote problemen opleveren bij het verkrijgen van zorg of als je naar een ander land reist. Daarnaast laat de Hongaarse regering nogmaals zien dat iedereen die niet in de door hen gewenste hokjes past, er niet bij hoort. Dit is onacceptabel.’

Eerder riepen belangenorganisaties COC, TNN en NNID de Nederlandse regering, de mensenrechtenambassadeur en de Europese Commissie op om in actie te komen tegen de ‘schandalige anti-transgenderwet’.

(Bron: GroenLinks, de Volkskrant; foto:Europese Volkspartij)

Categorieën:Nieuws