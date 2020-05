Gouda vergeet regenboogvlag te hijsen tijdens IDAHOT: foutje

on

In Gouda is de gemeente vergeten zondag de regenboogvlag te hijsen tijdens de Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie.

Wethouder Corine Dijkstra (diversiteit, CU) noemt dat ‘stom’ in het Algemeen Dagblad: ‘Tijdens de Internationale dag tegen homofobie, transfobie en interseksefobie zijn wij tot onze spijt vergeten de regenboogvlag te hijsen.’

‘We vinden het erg jammer het hijsen van de vlag niet is gebeurd’, zegt Mart van de Kamp, voorzitter van de Regenboogalliantie. ‘Dat had wel moeten gebeuren. Het is een tekortkoming van het beleid en daar zijn we niet blij mee.’

‘Ook op zondag’

‘Dat de vlag niet is gehesen, is niet zo netjes en dan druk ik me nog zacht uit’, zegt D66-raadslid Frank de Pont tegen het AD. Hij heeft vragen gesteld over de kwestie. ‘De vlag had er gewoon moeten hangen.’

‘We zijn een Regenbooggemeente, daar hebben we voor getekend en wie A zegt moet ook B zeggen’, aldus De Pont. ‘We spreken ons uit tegen homofobie en dan moet je stappen nemen, ook op zondag.’

Ook GroenLinks raadslid Mohamed Amessas is verontwaardigd. Hij was blij met Roze Zaterdag in de stad. ‘Dat was een stap vooruit. Het niet hijsen van de vlag is niet één, maar twee stappen terug.’

