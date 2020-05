Eén op de zes scheidsrechters geconfronteerd met homofobie

on

De Belgische voetbalbond KBVB roept op om discriminatie altijd te melden. Uit onderzoek in opdracht van bond had één op de zes voetbalscheidsrechters de afgelopen twee seizoenen te maken met homofobie.

In totaal deden 1.162 scheidsrechters mee aan het onderzoek dat in opdracht van het RBFA Knowledge Centre werd uitgevoerd. De uitkomsten zijn reden voor de bond om discriminatie op en rond het veld aan te pakken. Ook laat de bond verder onderzoek doen naar discriminatie in het jeugdvoetbal.

Spelers

Homofobie ten opzichte van spelers opgemerkt door scheidsrechters blijkt minder frequent. 12,1 procent van de scheidsrechters geeft aan dit te hebben meegemaakt. De meeste meldingen over homofobie tegenover spelers komen van scheidsrechters die nationale wedstrijden fluiten, waar bijna 1 op de 6 scheidsrechters er mee te maken kreeg. In deze afdelingen gaf de helft van de scheidsrechters die homofobie tegenover spelers opmerkten aan dat dit maandelijks of frequenter gebeurde.

Op profniveau ligt het cijfer nog hoger met 2 op de 3 getroffen scheidsrechters die het maandelijks ervaart. Gevraagd naar de bron van homofobie tegen spelers is het beeld gemengd. Zo geeft 24,8 procent van de scheidsrechters aan dat de supporters altijd de bron zijn, maar wijst 13,6 procent de andere spelers aan als de voornaamste bron van homofobie.

Toename

In de enquête geeft 45 procent van de scheidsrechters aan dat naar hun gevoel discriminatie toeneemt, zowel op vlak van racisme, seksisme en homofobie.

(Bron en foto: KBVB)

