D66-fractieleider leest haattweets voor: pisnicht en stinkhomo

on

Fractievoorzitter Rob Jetten van D66 heeft op Instagram en Twitter een video gedeeld waarin hij laat zien wat voor homohaat hij online over zich heen krijgt.

Het is zondag Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie en hij leest in zijn tweet een reeks haatberichten voor, met termen als ‘kankerhomo’, ‘achterlijke flikker’, ‘stinkhomo’ en ‘pisnicht’.

‘Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf’, schrijft Jetten bij zijn bericht.

‘Elke dag komen er tientallen van dit soort berichten binnen’, zegt Jetten in een toelichting. ‘Dit is een selectie van de berichten die we hebben opgeslagen, die wel heel ver gaan. Soms word je er verdrietig van, soms heel boos, vaak moedeloos. Maar ook ergens wel strijdbaar. Dit is niet acceptabel.’

Jetten, die zelf homoseksueel is, zegt dat hij ‘een spiegel wil voorhouden aan mensen die dit soort haat spuien’. ‘En ik wil mensen ervan doordringen dat dit ook in Nederland veel gebeurt. Dat het niet onschuldig is als je dit soort woorden gebruikt, je raakt er mensen mee. Er moeten echt dingen gebeuren in Nederland: een goede voorlichtingscampagne voor jongeren om de scheldwoorden homo en flikker te verdringen. En wij pleiten ervoor om bij de politie aparte discriminatierechercheurs aan te stellen. Dat heeft in het buitenland een goed effect gehad.’

Steun

De D66-fractieleider krijgt digitaal steun van verschillende prominenten. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt de berichten ‘weerzinwekkend’. ‘Goed dat je dit laat zien, helaas is het nodig. Tegen de alledaagsheid van haat.’

Cabaretière Claudia de Breij noemt het goed dat Jetten het zichtbaar maakt. ‘Homo- en trans-haat (fobie vind ik onzin, we zijn niet eng) moet worden bestreden’, schrijft ze op Twitter.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers citeert uit de toespraak van koning Willem-Alexander bij de Dodenherdenking: ‘Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen.’

Jetten is blij met de steun. ‘Dat doet me goed. Ik hoop dat veel mensen vandaag hier heel even over nadenken. En ook als ze iemand zien of horen uitschelden. Dat ze iemand daarop aanspreken, zodat we het kunnen uitbannen.’

Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht.



Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf. #IDAHOT #loveislove pic.twitter.com/bPTxq4breK — Rob Jetten (@RobJetten) May 17, 2020

(Bron: NOS; foto: screenshot Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws