Homo’s in Seoul duiken onder na corona-uitbraak in clubs

Homo’s in Seoul durven zich niet te laten testen op het coronavirus na de recente uitbraak die wordt gekoppeld aan verschillende nachtclubs in het Itaewon-district van de hoofdstad, waar diverse homoclubs zijn. Tenminste 86 nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld

Kookmin Ilbo, een lokale evangelische krant, achterhaalde de besmette personen gay clubs hadden bezocht. Andere media namen het verhaal over en publiceerden namen, leeftijden en beroepen van de besmette personen.

Op sociale media werden video’s van gay clubs gedeeld met de oproep geld te doneren om ‘deze walgelijke zaken te stoppen’, meldt The Guardian.

Homoseksualiteit is niet strafbaar in Zuid-Korea, maar veel lhbti’ers houden zich schuil en meldden zich niet voor contactonderzoek. Ze zijn doodsbang dat hun geaardheid bij de hele buurt bekend zal worden.

Zodra duidelijk is dat iemand besmet is met het coronavirus worden alle beschikbare data van zijn of haar telefoon en betaalpasjes gebruikt. Vervolgens wordt in kaart gebracht waar de besmette persoon geweest is en met wie hij contact had. Dat gaat weliswaar zonder naam, maar ui de gegevens is makkelijk na te gaan om wie het gaat.

De berichtgeving, samen met het gebruik van de traceer- en testmethode in Zuid-Korea, heeft ertoe geleid dat LHBTI’ers bang zijn om zich te laten testen en zelfs suïcidaal worden. Ambtenaren zeiden dat 3.112 mensen in de nachtclubs momenteel niet bereikbaar waren.

De autoriteiten hebben gewaarschuwd tegen het lekken van deze persoonlijke informatie. De burgemeester van Seoul heeft bezworen dat gegevens van de bezoekers van de nachtclubs beschermd zullen worden, maar ook gedreigd met een boete als een test wordt geweigerd.

Zaterdag drong de premier, Chung Sye-kyun, er bij het publiek op aan ‘af te zien van het bekritiseren van een bepaalde gemeenschap omdat het de pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen niet zal helpen’.

