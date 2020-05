Man vast voor moord op Scott Johnson in 1988 in Australië

on

Een 49-jarige man is dinsdag opgepakt voor de moord op de Amerikaan Scott Johnson. Uit onderzoek in 2017 bleek dat de Amerikaan van Manly’s North Head bij Sydney was gevallen.

Hij was op de vlucht was voor een niet-geïdentificeerde aanvaller die hem had aangevallen omdat Scott homoseksueel was.

De verdachte is bij zijn huis gearresteerd en meegenomen voor verhoor.

Er zijn drie onderzoeken uitgevoerd naar de dood van de toen 27-jarige Scott Johnson nadat hij op 10 december 1988 werd gevonden aan de voet van een klif bij Manly’s North Head.

Bij het laatste onderzoek in 2017 bleek dat Johnson stierf als gevolg van een aanval door een niet-geïdentificeerde man.

Een beloning van $ 1 miljoen voor informatie die leidde tot een arrestatie in de zaak werd aangeboden in 2018. Steve Johnson, de broer van Scott, verdubbelde dat bedrag in maart dit jaar.

De commissaris van politie van New South Wales, Mick Fuller, zei dinsdag dat hij contact had gehad met Johnson’s broer Steve, die in de VS woont, om hem te informeren over de arrestatie.

Hoogtepunt

‘Vanmorgen dat telefoontje plegen is een hoogtepunt in de carrière – Steve heeft zoveel jaren zo hard gevochten en het was een eer om deel uit te maken van zijn strijd voor gerechtigheid’, zei Fuller tegen The Sydney Morning Herald.

In een verklaring zei Steve Johnson dat het een emotionele dag was voor zijn familie en dat zijn broer symbool staat voor hen die het leven hebben gelaten door homofoob geweld. Hij bedankte de politie voor hun werk door de jaren heen.

‘Het is emotioneel voor mij, emotioneel voor mijn familie, mijn twee zussen en broer die veel van Scott hielden, mijn vrouw en drie kinderen die hun oom nooit hebben leren kennen’, zei Steve.

‘[Ze hadden niet de kans om] hem te bewonderen vanwege zijn genialiteit, maar ook omdat hij moedig zijn leven leidde zoals hij dat wilde.’

Homofobie

‘Ik hoop dat de vrienden en families van de andere tientallen homoseksuele mannen die hun leven verloren, troost vinden in wat er vandaag is gebeurd en ik hoop dat het de deur opent om enkele van de andere mysterieuze sterfgevallen van mannen die nog geen gerechtigheid hebben gekregen, op te lossen.’

Uit een politieonderzoek uit 2018 van 88 verdachte sterfgevallen tussen 1976 en 2000 bleek dat 27 mannen waarschijnlijk werden vermoord vanwege hun geaardheid.

(Bron: The Sydney Morning Herald; foto familie Johnson

