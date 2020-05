Amsterdams stel Fabio en Daniël opnieuw belaagd op straat

on

Het homostel, Fabio en Daniël, dat vorige maand in Amsterdam werd belaagd, is gisteren opnieuw op straat aangevallen. Dat meldt de advocaat van het stel op Twitter.

Het stel liep zondagmiddag hand in hand, toen een groep op straat opmerkingen naar de twee mannen zouden hebben gemaakt. Fabio werd tegen de grond geschopt. Volgens de advocaat was de politie er snel bij om de aanval te stoppen.

De groep vluchtte, maar een verdachte is staande gehouden. De twee aangevallen mannen wilden aangifte van mishandeling doen, maar kregen volgens advocaat Sébas Diekstra te horen dat ze vanwege drukte pas donderdag op het politiebureau terechtkunnen.

Uiteenlopende verklaringen

Fabio en Daniël werden op Eerste Paasdag ook al belaagd. Ook toen kregen ze opmerkingen naar hun hoofd omdat ze hand in hand liepen. De confrontatie liep uit de hand; over wat er precies is gebeurd, zijn uiteenlopende verklaringen afgelegd.

Een 15-jarige verdachte meldde zich een dag later bij de politie en op Koningsdag werd een 20-jarige verdachte opgepakt nadat hij door agenten op straat was herkend.

Het is niet duidelijk of het bij de twee incidenten om dezelfde groep jongeren gaat.

Verhuizen

Fabio is er helemaal klaar mee, hij wil weg uit Amsterdam Oost. Dat doet hem extra veel verdriet omdat hij juist naar Amsterdam was gekomen om zichzelf te kunnen zijn. Iets wat hij in Brazilië niet kon, maar kennelijk ook niet hier. ‘Het is een illusie dat Amsterdam de homohoofdstad is’, zegt hij tegen AT5.

Volgens hem kloppen de anti-homogeweldcijfers van de politie niet omdat veel slachtoffers geen aangifte durven te doen.

(Bron: NOS, AT5, screenshot: AT5)

