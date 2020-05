Parlement Duitsland akkoord met verbod op homogenezing

on

Het Duitse parlement heeft voor de wet gestemd die conversietherapieën verbiedt. Met deze therapieën worden homoseksuelen ‘genezen’. De wet verbiedt het aanbieden van dergelijke therapieën aan minderjarigen.

Minister Spahn kwam met het wetsvoorstel. Hij noemde dergelijke therapieën ‘veel te gevaarlijk voor lichaam en geest’.

‘Waar deze therapieën worden gebruikt, ‘veroorzaakt dit vaak ernstig lichamelijk en geestelijk lijden. Deze veronderstelde therapie maakt je ziek en niet gezond.’

Op het overtreden van de wet staat een gevangenisstraf van maximaal een jaar. Voor het aanbieden, bemiddelen of adverteren van dergelijke behandelingen staat een boete van maximaal 30.000 euro.

De wet moet nu nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.

De LSVD, een Duitse burgerrechtenorganisatie voor homo’s en lesbiennes, heeft kritiek op de wet. De organisatie vindt dat ook ouders of voogden verantwoordelijk gehouden moet kunnen worden voor dit soort pogingen tot ‘genezing’.

Nederland

In Nederland was vorig jaar mei een meerderheid in de Tweede kamer voor een verbod op homogenezing. Het voorstel werd toen ingediend door de VVD. Tegen stemden toen PVV, CDA, CU, FvD en SGP.

Het kabinet wilde eerst onderzoek naar de problemen rond homogenezing en of speciale wetgeving wel nodig is. Rond juli dit jaar zou dat onderzoek klaarmoeten zijn, maar door het uitbreken van het coronavirus ligt het onderzoek stil.

(Bron: RTL Nieuws)

