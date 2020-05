Roze Golf 10-05: Danny de Vries open over de vuurwerkramp

on

Woensdag 13 mei is het twintig jaar geleden dat in Enschede 23 mensen om het leven kwamen bij een explosie in een vuurwerkopslag. Een complete woonwijk werd weggevaagd.

De fatale explosie werd vastgelegd door Danny de Vries, die voor RTV Oost op pad was. Zijn beelden gingen de hele wereld over. Hij heeft zijn herinneringen aan die dag en aan de nasleep van de ramp gepubliceerd in het boek ‘Brief aan Marcel’.

In de Roze Golf een uitgebreid en openhartig gesprek met Danny de Vries over onder meer zijn vriendschap met Marcel van Nieuwenhoven, een van de mensen die om het leven kwam bij de ramp en over zijn relatie met Martijn, die hem na de ramp bijstond en met wie hij uiteindelijk trouwde. Ook trekt Danny de Vries parallellen met de coronacrisis.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 10 mei tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

